Muzyczne peryferia w DDK Węglin

ONLY MESS

To kolektyw grający muzykę będącą wypadkową post-hardcore'a i rocka alternatywnego. Tworzą go ludzie związani z takimi zespołami i wykonawcami jak: Hidden World, Moriah Woods, Infradźwięki, Diary of Laura Palmer i Sky Collapse. W maju 2023 roku zespół wydał swój debiutancki materiał 6 Handmade Songs Recorded Some Time Ago.



BLISS

Lubelska ekipa, która z niejednego pieca chleb jadła. Grają wściekle, głośno i mrocznie. Tu raczej brak miejsca na uderzenie nuty nostalgii. Bliss to nowa odsłona już dawno obranego kursu. Precyzyjnie skrojony czad. Post core black punk. Na co dzień muzycy Bliss udzielają się w takich kapelach jak: Kaldera, Dom Zły, Juliette czy Antychryst.



MARMUR

Niezwykle interesujący duet stworzony przez uznanych muzyków sceny alternatywnej czyli Artura Rumińskiego (Furia, Gruzja i dużo innych) i Macia Morettiego (LXMP, podobno Mitch & Mitch i dużo innych). Muzycznie duet eksploruje szeroko pojętą estetykę pejzaży dźwiękowych. Wydawnictwo Szara Reneta wydało właśnie na kasecie ich materiał pod tytułem "Doom Service”.

Bilety w cenie 30 zł do nabycia w godzinach otwarcia Kasy DDK „Węglin” lub w dniu koncertu w godzinach 19.00-20.00. Rezerwacje biletów pod numerem tel. 81 466 59 14 lub info@ddkweglin.pl.

Początek o godzinie 20.00.