Muzyczny mrok w Kultowej Klubokawiarni. Zagrają: Wij, Narbo Dacal i WielkiMrok

WIJ (rock&roll, doom metal) to – jak trafnie ktoś określił – zniewalający Frankenstein zrodzony z eklektycznych fascynacji muzycznych tria. Gitara barytonowa Palca pełniąca jednocześnie główną funkcję basu, orze nasze bębenki ciężkimi riffami, w których czujne ucho odnajdzie ślady z przeszłości z lat 70. 80. i 90. Niech was, to nie zmyli. Nie jest, to granie retro. Wokal Tui Szmaragd uosabia znany bon mot Toma Waitsa o „pięknych melodiach mówiących o potwornych rzeczach”. Solidnie ukształtowany głos pozwala jej swobodnie i wyraziście prowadzić zawiłe opowieści. Najświeższy nabytek zespołu to perkusista Bob, który na dotychczasową, niemal punkową moc bębnów Wija nakłada nową, bardziej techniczną jakość precyzji. Najnowszy album „Przestwór” (2023, Piranha Music) pokazuje inne niż dotychczas oblicze Wija — organiczne, autorskie podejście do brzmienia i kompozycji. Prócz bogatej warstwy muzycznej, mocną stroną Wija są teksty Tui Szmaragd.

NARBO DACAL (progressive metal, doom, folk) pochodzi z Krakowa. Ich niezbyt łatwa do określenia twórczość oscyluje gdzieś pomiędzy doom metalem, a metalem progresywnym, czerpiąc jednocześnie z wielu innych gatunków, takich jak m.in. folk, sludge czy nawet black metal. We wrześniu 2021 r. weszli do krakowskiego studia No Solace, by nagrać debiutancką EP-kę „Voices” – wydaną w styczniu 2022 r. Po zagraniu kilkunastu koncertów w 2022 roku (festiwale Summer Dying Loud, Castle Party, Great September, supportowanie amerykańskiego Coven, trasy z zespołami Angrrsth, Gorycz, Hydra, Las Trumien) zespół wszedł ponownie do studia No Solace. Efektem współpracy z M. jest album “Elysium Now“, wydany w listopadzie 2023 r. przez Piranha Music.

WIELKIMROK (punk, black metal, zimna fala). Wiemy o nich niewiele. Urodzeni na przełomie wieku. Fani dźwięku i szeroko pojętej muzyki. Jak to młodzi – są pewni siebie, bezczelni.

Data: 2 lutego 2024, godz. 19:00

Miejsce: Kultowa - ul. Herbowa 2A, Lublin

Bilety: Przedsprzedaż - 40 zł

https://goout.net/pl/bilety/wij+narbo-dacal/glxv/

W dniu koncertu cena biletu to 50 zł.