Najpopularniejszy polski bluesman – Sławek Wierzcholski z Nocną Zmianą Bluesa w Teatrze Starym

Sławek Wierzcholski i założona przez niego Nocna Zmiana Bluesa w ciągu 40 lat nieprzerwanej działalności (jedyny taki zespół bluesowy w Polsce!) osiągnęli sukcesy, o jakich inni mogą pomarzyć. Dwadzieścia osiem wydanych płyt, w tym nagrania z gwiazdami bluesa jak m.in. Charlie Musselwhite czy Louisiana Red, koncerty supportujące największe gwiazdy światowego bluesa: B.B. Kinga czy Blues Brothers. Zagrali kilka tysięcy koncertów w Polsce, zjechali praktycznie całą Europę, grali w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Zimbabwe!

Zaczynali jako ortodoksyjni wyznawcy bluesa. Obecnie ich styl można określić jako fuzję bluesa, folku, jazzu oraz rocka. Ich ostatnia płyta "Amazonia" zdobyła miano Płyty Roku w kwartalniku „Twój Blues” w roku 2021. Koncerty Nocnej Zmiany Bluesa to niezapomniane przeżycie, ogromna dawka pozytywnej energii, z jakiej słynie blues. Sławek Wierzcholski to wirtuoz harmonijki, który jako jedyny zagrał na harmonijce hejnał z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, transmitowany przez radio! Przez 30 lat był też prezenterem Programu Trzeciego Polskiego Radia, organizatorem festiwali bluesowych a przede wszystkim człowiekiem „Chorym na bluesa”. Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety od 30 zł do 100 zł, do nabycia za pośrednictwem strony internetowej Teatru Starego w Lublinie.