Niezwykły duet – Smolik//Kev Fox w Świdniku

SMOLIK // KEV FOX to również jeden z najlepiej ocenianych albumów 2015 roku, za który artyści odebrali Fryderyka w kategorii elektronika i alternatywa, a ich pierwszy singiel „Run” przez wielu uznawany był za utwór roku. W ubiegłym roku duet wydał płytę “Belly Of The Whale”, która nie tylko swoją treścią, ale także strukturą muzyczną pozwala słuchaczom sentymentalnie powrócić do lat 80’ i 90’ – co słychać przede wszystkim w dwóch pierwszych singlach “Promises” oraz “Smoke And Mirrors”.