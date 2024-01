"O tym się nie mówi" - przedstawienie Teatru Panopticum

Spektakl opowiada o dojrzewaniu człowieka, o przekraczaniu granicy dzieciństwa i młodości oraz wchodzeniu w dorosłość. Dotyka wrażliwych i trudnych problemów dorastania, pierwszych miłości, zawodów i młodzieńczych dramatów. To sceniczna narracja o zwykłych radościach, różnych emocjach towarzyszących rówieśniczym relacjom, tęsknotach i niezrealizowanych marzeniach, osobistych przeżyciach, samotności i bezradności wobec braku zrozumienia przez świat dorosłych.

Teatr Panopticum we wrześniu 2024 roku będzie obchodził jubileusz 40 – lecia istnienia. W tym czasie powstało ponad 80 spektakli. W Panopticum zaczynały swoją edukację teatralną dziesiątki znanych obecnie ze sceny, ekranu, telewizji i radia aktorów, reżyserów, a także scenografów. Ten teatr bywa nazywany „lubelską kuźnią młodych talentów”, gdyż wypuszcza w świat utalentowaną teatralnie młodzież. Założycielem i twórcą Teatru Panopticum jest Mieczysław Wojtas kierujący nim od początku do chwili obecnej. Od 14 lat z teatrem współpracuje również Piotr Tesarowicz – autor muzyki i aranżacji wokalnych do niemal wszystkich spektakli.

Przedstawienie odbędzie się w piątek 5 stycznia o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Domu Kultury LSM. Wstęp wolny.