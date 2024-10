Odlotowa mama na obrotach z nowymi żartami

Mama Na Obrotach jest przykładem na to, jak popularność w internecie przekuć w sukces na prawdziwej scenie. Niespełna rok temu zadebiutowała na scenie stand-upu z programem „Mój pierwszy raz” a już objeżdża Polskę z premierowym programem „Kiedyś, a dziś”. Jest to swoiste cofnięcie się w czasie w te momenty, o których na pewno chcielibyście zapomnieć, a jeśli zapomnieliście to Matka Wam przypomni! Przed występem – support Piotr Przytuła. Początek o godzinie 18:00. Link do biletów znajdziecie TUTAJ