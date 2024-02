Hołd dla Tadeusza Nalepy. Old Breakout w Radio Lublin

Wokalista Nocnego Kochanka i SZUMY w Lublinie!

"Taki jak ja" to debiutancki album Krzysztofa Sokołowskiego, na co dzień wokalisty Nocnego Kochanka, który ukazuje słuchaczom swoje ukrywane dotychczas oblicze. Jakie to oblicze? Można się o tym przekonać podczas koncertu, który odbędzie się 17 lutego w lubelskiej Fabryce Kultury Zgrzyt.