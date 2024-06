Pan Savyan w Pubie Pod Ziemią

Savyan to ekscentryczny Białorusin, który zdobył serca internautów za sprawą utworu „W kolorku Amaretto”. Naprawdę nazywa się Dzmitry Sauyanenka, od 4 lat mieszka w Polsce. Jego znakiem rozpoznawczym jest oldskulowy wąs, jak też ubiór nawiązujący do męskiej mody lat 90. Jego popularność i talent sprawiły, że w preeliminacjach do tegorocznej Eurowizji przegrał tylko z Luną. Bilety w cenie 80 zł, zamawiać można pod adresem: podziemialbn@gmail.com. Początek o godzinie 20:00.