Patronat Dziennika Wschodniego. Spięty w Zgrzycie

Hubert „Spięty” Dobaczewski to prawdziwy rodzynek na polskiej scenie muzycznej. Gitarzysta, wokalista, producent ale przede wszystkim autor tekstów. Artysta obdarzony wrażliwością, świetnym zmysłem obserwacji, talentem do opowiadania niebanalnych historii, ale też dystansem do świata i samego siebie oraz oryginalnym poczuciem humoru. Od czasu gdy jego macierzysta formacja Lao Che, z którą święcił największe sukcesy, postanowiła zrobić sobie artystyczną pauzę Spięty nie marnuje tego czasu, tworząc autorską muzykę. W ciągu 15 lat wydał trzy solowe płyty: „Antyszanty”, „Black mental” oraz wydany w ubiegłym roku album „Heartcore”.

Bramy klubu zostaną otwarte o godzinie 17:30. Początek o 18:00. Bilety w cenach podanych poniżej dostępne w linku poniżej:

https://sklep.ebilet.pl/404198066556502020