Piosenki Franka Sinatry w Nałęczowie

Wykonawcami będą młodzi wokaliści – studenci kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie oraz ich wykładowcy, którzy tworzą sekcję rytmiczną. Będą takie klasyki jak: „My Way”, „Fly Me To the Moon”, „Come Fly with Me”, „I've Got You Under My Skin”, „The Shadow of Your Smile”, „My Funny Valentine” i wiele innych. Czego możemy się spodziewać? Na pewno wykonania będą pełne młodzieńczego entuzjazmu i witalności, co w połączeniu z doświadczeniem akompaniujących muzyków daje zaskakujący efekt. Optymizmem napawa fakt – dziś już nie tak częsty – sięgania przez młodzież po klasykę muzyki rozrywkowej. Środowy koncert będzie swego rodzaju hołdem złożonym zarówno Frankowi Sinatrze oraz Wojciechowi Młynarskiemu jak też historii muzyki rozrywkowej.

Instrumentaliści akompaniujący to wybitni muzycy jazzowi, kompozytorzy i liderzy swoich formacji, koncertujący i nagrywający z czołówką polskiego jazzu. Na basie zobaczymy Mariusza Bogdanowicza, na co dzień kierownika Katedry Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej na Wydziale Artystycznym UMCS, który jest cenionym kontrabasistą znanym z występów z formacją Włodzimierza Nahornego, z Ewą Bem, Lorą Szafran, Urszulą Dudziak, Edytą Geppert, Hanną Banaszak, Wojciechem Karolakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Andrzejem Jagodzińskim, Sławomirem Kulpowiczem, Andrzejem Kurylewiczem, Zbigniewem Preisnerem, Jarosławem Śmietaną, Wiesławem Pieregorólką, Jackiem Kaczmarskim, Markiem Bałatą, Krzysztofem Herdzinem, Davidem Gołoszczokinem, Sergieyem Davidovem Richardem Rossem, Michelle Hendrix, Deborah Brown, Billem Molenhofem. Nie mniej rozchwytywany jest perkusista Piotr Budniak, który w 2015 r. został uznany przez czytelników miesięcznika Jazz Forum za Nową Nadzieję Jazzu. Koncertował z Robem Mazurkiem, Jeffem Parkerem, Troyem Robertsem, Adamem Larsonem, Corcoranem Holtem, Mike'm Russellem, Januszem Muniakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Piotrem Wojtasikiem, Arturem Majewskim, Piotrem Wyleżołem i Tomaszem Stańko. Z kolei pianista Michał Iwanek ma na swoim koncie współpracę z: Mietkiem Jureckim, Markiem Radulim, Majką Jeżowską, Piotrem i Wojtkiem Cugowskimi, Dariuszem Tokarzewskim (VOX), Mariuszem Bogdanowiczem, Sebastianem Frankiewiczem, Piotrem Schmidtem, Markiem Dyjakiem i Anthony'm Tullo (Canada). Pod względem stylistycznym Sinatra - Młynarski to muzyka z powodzeniem łącząca elementy jazzu z jak najlepiej rozumianym uniwersalnym kanonem muzyki rozrywkowej.

Bilety - 30 pln - biuro Nałęczowskiego Ośrodka Kultury i przed koncertem. Początek o godzinie 19:00.