Piosenki Niemena w Łukowie

Na pewno usłyszymy takie klasyczne utwory jak: „Dziwny jest ten świat”, „Pod papugami”, czy „Jednego serca”, a to tylko niektóre z nieśmiertelnych przebojów jakie wysłuchamy podczas koncertu „Niemen wspomnienie”. To muzyczne widowisko odbędzie się w piątek 8 listopada o godz. 19:00 w Sali Widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Bilety w cenie 10 zł do kupienia w kasie Kina Łuków oraz online.