Piotr Bukartyk w Kultowej Klubokawiarni

Piotr Bukartyk jest artystą uprawiającym tzw. felieton śpiewany. Odnoszący się w swoich tekstach do bieżących wydarzeń. Od mniej więcej 40 lat pisze do rymu i układa do niego melodie, a potem to śpiewa. Jego przygoda z estradą rozpoczęła się w 1980 roku, kiedy zaczął występować na krajowych turniejach poezji śpiewanej. W 1982 r. i w 1983 r. zajął pierwsze miejsce w Olsztyńskich Spotkaniach Zamkowych. Następne lata, to kolejne nagrody m.in. na: Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie (1984 i 1985) oraz Ogólnopolskich Spotkaniach Twórców i Wykonawców Piosenki Autorskiej. W latach 90. wystąpił na festiwalu w Opolu (dwukrotnie), a w 1991 roku wygrał Kabareton. W latach 1991–1997 współpracował z kabaretem Pod Egidą. Przez szesnaście lat współpracował z Wojciechem Mannem w piątkowej audycji „Zapraszamy do Trójki” gdzie wykonywał na żywo swoje piosenki.

Występuje w duecie z Krzysztofem Kawałko (gitara) lub z zespołem AJAGORE. Na rynku wydawniczym debiutował późno (1997 r.) czyli niemalże dwie dekady po rozpoczęciu kariery. Debiutancki album nosił tytuł „Szampańskie wersety”. Muzyka na płycie znacznie odbiegała od twórczości, z którą Bukartyk był do tej pory kojarzony – płyta zawierała 11 piosenek, które były parodiami znanych nurtów muzycznych. Album przyniósł artyście nominację do Fryderyka. Na przestrzeni lat wylansował wiele przebojów jak: „Kobiety jak te kwiaty”, „Niestety trzeba mieć ambicję”, „Kup sobie psa”. Aktualnie możemy go słuchać na antenie Radia Nowy Świat.

