Piotr Wylężoł i jego miłość do muzyki

"I love music" to dwunasty krążek wybitnego pianisty jazzowego i kompozytora. Płyta zawiera 6 nowych kompozycji lidera oraz dwa oryginalne opracowania standardów jazzowych: „Blame It On My Youth” oraz tytułowy „I Love Music”. Mimo, iż to album studyjny, to słychać atmosferę koncertu. Muzyka brzmi spontanicznie, jakby z kolejnego koncertu. W kwartecie grają muzycy, z którymi Piotr Wyleżoł współpracuje od lat. Są to: Andy Middleton (USA) – saksofon, Michał Barański – kontrabas oraz Ferenc Nemeth (HU) – perkusja. Zespół, który wystąpi w Lublinie to prawdziwy dream team ponieważ członkowie kwartetu to absolutni wirtuozi swoich instrumentów i wybitni jazzmani! Początek koncertu o godzinie 19:00. Bilety: 70 zł i 55 zł do nabycia w kasie CSK oraz https://bilety.csklublin.pl