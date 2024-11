„Pod dachami Paryża” – niezwykłe widowisko w Filharmonii Lubelskiej

Muzyka ta to przede wszystkim takie nazwiska jak: Edith Piaf, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu, Jacques Brel czy Charles Aznavour. Oprócz muzyki to także kankan, kabarety (na czele z legendarnym "Moulin Rouge"), a nawet upiór bohater powieści i musicalu. Co do musicali - wprawdzie pożar uszkodził katedrę Notre Dame, ale najsłynniejszy dzwonnik w historii nadal pojawia się na scenach muzycznych całego świata. Na scenie zobaczymy ok. 50 osób, w tym solistów oraz balet i orkiestrę z Odessy, która wykona m.in. takie utwory jak: "La foule", "El tango de Roxanne" i "Pardonne moi". Początek o godzinie 18:00. Bilety dostępne online na biletyna.pl.