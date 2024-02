Powrót do czasów Franka Sinatry i Nat King Cole’a

Koncert „Swing & Love” będzie ponownym spotkaniem dwóch muzycznych osobowości - Pawła Steczka i Marcina Jajkiewicza. W przesłości zdobyli Grand Prix na Festiwalu w Sopocie piosenką „Między Nami”. Teraz opowiedzą w amerykańskim stylu, w rytmie swinga, o życiu, pasji i … miłości. Początek koncertu o godzinie 19.00.



Program koncertu:

„Swing, Feelings, Life”,

„Tomorrow may come”,

„Illuminated”,

„I will be”,

„For You”,

„Let’s take a Chance”,

„Summer song”,

„Między nami”– Grand Prix Sopot 2006,

„All I think about”,

„I need You”,

„My funny goodbye”,

„Byłaś Serca Biciem”,

„Lubię Wracać tam gdzie byłem”,

„Something Stupid”.