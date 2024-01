Premiera akademicka w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. „Między światami. Dybuk. Esej sceniczny”

Jest to inscenizacja na motywach „Dybuka” i historii żydowskiego miasta. Z dramatu An-skiego zaczerpnięty został fragment tekstu, który połączył semantycznie dylematy współczesnego artysty z krajobrazem żydowskiego miasta i szerzej rozumianą kulturą chasydzką w tej części świata. Spektakl stawia też pytania o duchowość w sztuce; o to, na ile możemy liczyć na tworzenie sztuki, która będzie wywoływała podobne uczucia, jak poczucie obcowania z czymś Wyższym.

Po spektaklu odbędzie się dyskusja poprowadzona przez Olgę Maciupa z udziałem zaproszonych gości, wśród których będą m. in: reżyser spektaklu Radek Stępień, aktorka Kamil Janik, animator, praktyk teatru, student - Przemek Mrowiński i badacz - Piotr Nazaruk z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie.

W styczniu spektakl będzie zagrany w terminach: 19, 20 i 21 stycznia.

W dniach 18-21 stycznia bilety na spektakl będzie można kupić w promocyjnych cenach! Wszystkie bilety normalne w jednej cenie 45 zł.



Co jeszcze zobaczymy w Teatrze im. J. Osterwy w najbliższym czasie?



Na Małej Scenie w dniach: od 19 do 21 stycznia na afisz powraca „Antygonę w Nowym Jorku”. Akcja dramatu rozgrywa się w środowisku bezdomnych i imigrantów zamieszkujących slumsy i dzielnice nędzy w jednej z największych i najbogatszych metropolii. Anita jest w rozpaczy, jej ukochany umarł, a jego ciało wywiózł z parku ambulans. Zarządzeniem burmistrza Nowego Jorku wszyscy bezdomni chowani są w zbiorowych grobach na wyspie. Anita postanawia za wszelką cenę odnaleźć i wykraść jego ciało, a następnie odprawić godny pochówek w parku, tam gdzie żyli. Sztuka ma charakter ostrej, śmiesznej i uniwersalnej tragifarsy.



Od 25 do 28 stycznia obejrzymy „Ciężkie czasy”. To najostrzejsza komedia satyryczna bezlitośnie obnażająca charaktery, obyczaje i śmiesznostki. Gdy obywatel ziemski pan Lechicki przekazuje majątek synowi Juliuszowi, szybko okazuje się, że szastający pieniędzmi panicz, jest na najlepszej drodze by roztrwonić majątek rodziny. Nie przeszkadza mu to jednak snuć planów założenia Banku Ratowania Szlachty, a tym samym szukać „złotego środka" na uzdrowienie całej Galicji, by ta na wzór ,,drugiej Belgii" stała się krajem mlekiem i miodem płynącym. Elektryzująca wiadomość o przybyciu bliżej nieznanego księcia, który ma zamiar zakupić dobra ziemskie w okolicy, uruchamia lawinę zdarzeń, podczas których zebrani kłócą się i swarzą, kto i jak powita gościa z Wiednia. W myśl zasady ,,zastaw się, a postaw się" wyzbywają się resztek majątków, a zasłaniając się staropolską gościnnością, liczą na wymierne korzyści z osobistej znajomości z tak ważną figurą. Równolegle do głównego wątku rozwija się motyw romantycznej miłości Broni Lechickiej i młodego Żuryły.



W dniach 3 lutego o g. 19:00 i 4 lutego o g. 17:00 gościnnie na scenie Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, pełen emocji i humoru spektakl „Sonata Kreutzerowska” opowiadający o relacjach damsko- męskich na podstawie noweli Lwa Tołstoja. Jak stereotypy i normy społeczne wpływają na związek dwojga ludzi? W relacjach między kobietą a mężczyzną granica jest cienka. Czy szczęśliwy finał jest możliwy? Daniel Salman w pełnym pasji monologu prowadzi publiczność przez kolejne etapy tej skomplikowanej gry uczuć. Aktorowi towarzyszy tytułowa Muzyka. Muzyka, którą sam autor nazywa „najbardziej wyrafinowaną, zmysłową chucią”, wykonywana jest w spektaklu na żywo przez wiolonczelistkę Małgorzatę Pietroń.

SPEKTAKL NAGRODZONY: Grand Prix XVII Festiwalu Teatrów Niewielkich, Nagroda Główna na festiwalu Sopockie Konsekwencje Teatralne 2023 oraz WYRÓŻNIONY PRZEZ KRYTYKÓW TEATRALNYCH SPOŚRÓD SPEKTAKLI Z CAŁEJ POLSKI: Daniel Salman został wymieniony wśród ulubionych aktorów w roku 2023 przez Piotra Zarembę oraz wyróżniony za "Sonatę Kreutzerowską" w Subiektywnym Alfabecie Teatralnym 2023 Arama Sterna obok monodramów Agnieszki Przepiórskiej czy Anny Seniuk.



RODZAJE I CENY BILETÓW:

Promocyjne ceny biletów normalnych 45 zł. Ulgowe od 20 do 75 zł w zależności od miejsca

Szczegółowe informacje o rodzajach i cenach biletów znaleźć można na stronie internetowej, do której podajemy link https://www.teatrosterwy.pl/pl,0,s191,bilety.html



REZERWACJE I ZAKUP BILETÓW:

Bilety na spektakle można kupić online za pośrednictwem serwisu Bilety24.p: https://www.bilety24.pl/szukaj?search=teatr+osterwy&submit albo bezpośrednio w kasie teatru:

wt.-pt. 13:00-19:00 oraz sb.-nd. 16:00-19:00

a także mailowo i telefonicznie

Kasa Teatru

+48 81 532 42 46

+48 605 274 673

kasa@teatrosterwy.pl