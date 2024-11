Premiera w Teatrze Centralnym

„Millenialsi kontra Z – niskobudżetowa komedia kryminalna” to spektakl nawiązujący do kultowych filmów kina akcji i znanych dialogów. Tylko czy aby na pewno wszyscy śmiejemy się z tego samego? Scena Komedii powiedziała sprawdzam i z pomocą młodzieży z pokolenia Z przygotowała spektakl, który rozbawi każdego!

Spektakle będą grane: 22.11, godz. 19:00 PREMIERA i 24.11, godz. 12:00. Bilety do nabycia na stronie Centrum Kultury w Lublinie oraz w kasie.