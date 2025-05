Radawiec Air Show Kids. Lotniczy Dzień Dziecka

Co będzie się działo?

Takie wydarzenie jakim jest „Lotniczy Dzień Dziecka” to doskonała okazja, by zajrzeć za kulisy lotniczego świata. Odwiedzający będą mogli z bliska zobaczyć, jak wygląda składanie spadochronu, wsiąść do szybowca, porozmawiać z pilotami i rekonstruktorami, a odważni będą mogli... polecieć! W programie przewidziano loty zapoznawcze samolotem, szybowcem oraz śmigłowcem.

Miłośników techniki i historii z pewnością zainteresuje wystawa statków powietrznych, w tym również samolotów historycznych. Nie zabraknie też dynamicznych pokazów modeli RC – zdalnie sterowane samoloty i śmigłowce zaprezentują w powietrzu prawdziwe akrobacje!



Nie tylko dla fanów lotnictwa

„Lotniczy Dzień Dziecka” to nie tylko wydarzenie dla fanów awiacji. Organizatorzy zadbali także o bogaty program artystyczny, sportowy i edukacyjny. Na uczestników czekają:

widowiskowe pokazy łucznicze

stoiska promocyjne i edukacyjne służb mundurowych i partnerów wydarzenia

konkursy z nagrodami

strefa zabaw dla dzieci pełna gier, animacji i niespodzianek

smaczna strefa gastronomiczna z ofertą dla dużych i małych

Spotkajmy się pod chmurami!

To idealna okazja, by spędzić dzień na świeżym powietrzu, połączyć zabawę z edukacją i rozbudzić w dzieciach (a może i dorosłych?) pasję do lotnictwa.

Kiedy? 25 maja (niedziela), w godzinach: 10:00 – 18:00.

Gdzie? Lotnisko Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu.

Wstęp: bezpłatny.