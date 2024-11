Recital Zbigniewa Zamachowskiego - nie tylko o miłości

Stwardnienie rozsiane - objawy i leczenie

Stwardnienie rozsiane to choroba układu nerwowego, która dotyka ponad 50 tysięcy Polaków. Każdego roku dochodzi do 1300-2100 nowych przypadków. Najczęściej dotyka młodych dorosłych między 20. a 40. rokiem życia. Kobiety chorują na SM średnio 3 razy częściej niż mężczyźni. Choroba prowadzi do uszkodzenia osłonek mielinowych. To zaburza przekazywanie impulsów nerwowych. Objawy stwardnienia rozsianego mogą być różne i nasilać się z czasem. Mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Ale dzięki postępom w medycynie, są metody leczenia. Te metody pomagają spowolnić postępowanie choroby. Poprawiają też jakość życia pacjentów. Czytaj dalej i dowiedz się więcej o przyczynach, objawach oraz terapii i rehabilitacji stwardnienia rozsianego.