Renegady Tribute Band w Fabryce Kultury Zgrzyt

Renegady tworzą profesjonalni muzycy rockowi, dla których podstawą istnienia jest dzielenie się dźwiękami i energią Rage Against The Machine. Dlaczego muzyka RATM a nie innego zespołu? – Muzyka i przekaz RATM jest ponadczasowym łącznikiem pokoleń, zarówno tych zbuntowanych jak i tych dojrzałych – wyjaśniają muzycy Renegady. – Jest to muzyka, która inspiruje do działania, daje poczucie wspólnoty, walki o lepsze jutro – dodają. Trudno się z tym nie zgodzić. Muzycy Rage Against The Machine: Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk i Tim Commerford, to ikony rock&rolla, które do tej pory inspirują tłumy zwykłych ludzi jak i przyszłych pokoleń muzyków. W Sobotę 27 stycznia z pewnością usłyszycie takie utwory jak: „Killing in the name”, „Testify”, „Bulls On Parade”, „Freedom”, „Wake up”, „Guirella Radio” i wiele innych. Tego wydarzenia nie można pominąć ! Początek o 20.00. Jako support wystąpi Motorfucker (Motorhead Tribute).

Bilety na to wydarzenie dostępne na https://biletyna.pl/event/view/id/390299