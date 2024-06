Orkiestry zagrają, gospodynie nakarmią, a Zdziłowice Roztrąbią do tańca

Jeśli nie masz planów na pierwszy wakacyjny weekend lipca, to mamy propozycję: weźcie wygodne buty i jedźcie do Zdziłowic na Festiwal Roztrąb. To dwa dni tańca i zabawy.