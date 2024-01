Rockowy początek roku w Rider’s Pubie

Hellrose to łódzki zespół powstały w październiku 2018 roku. Fanatyczni piewcy rocka i metalu. W swoim repertuarze mają kompozycje własne, jak i covery wykonywane z charakterystycznym, mocnym damskim wokalem. Jak sami o sobie mówią – „Nasza twórczość, to słodko-gorzki rock imprezowy. Gramy muzykę i śpiewamy piosenki”.

Sons Of The Sun pochodzą z Lublina. W ich muzyce dużo jest z brzmień: punk rock'a, grunge'u i metalu. Zespół sam nagrywa swoją muzykę i teledyski, w myśl hasła DIY (Do It Yourself) czyli zrób to sam wierząc, że najważniejsze są chęci i otwarta głowa. Rok 2023 to debiut wydawniczy zespołu płytą „Revelations”, a 2024 r. to przygotowania do nagrania kolejnego krążka.

Koncert rozpocznie się o godzinie 20.30. Bilety w cenie 20 zł, do nabycia na bramce w dniu koncertu.