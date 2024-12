Rusza Festiwal Bliski Wschód

Festiwal daje wyjątkową okazję do spotkania artystów różnych dyscyplin (taniec, teatr, sztuki performatywne itp.), którzy, w obliczu wojny w Ukrainie i opresji reżimu łukaszenkowskiego, mają ograniczoną możliwość współdziałania i nawiązywania trwałych relacji. – „Festiwal będzie prezentował bogatą, kulturowo osadzoną twórczość białoruską i ukraińską, która łączy dziedzictwo pokoleń z najnowszymi, alternatywnymi trendami w sztuce współczesnej. Spektakle, choć naznaczone doświadczeniami wygnania, stanowią niezwykle wartościowy i unikalny punkt styku między tradycją a nowoczesnością” – objaśniają organizatorzy Festiwalu.

W bogatym programie znajdziemy: spektakle teatralne, spotkania z twórcami, pokazy filmów, wystawy oraz koncerty. Ważnym elementem w programie festiwalu będą działania związane z tańcem. Festiwalowi towarzyszy konferencja naukowa, w której programie znajdują się wystąpienia dotyczące różnych okresów dziejowych i różnych teatrów emigracyjnych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. *Bezpłatne wejściówki na wybrane wydarzenia dostępne w kasie CK od 3 grudnia.



PROGRAM:

9-10.12 / poniedziałek-wtorek

godz. 10:00 – Teatr na obczyźnie: od alienacji do akceptacji – konferencja naukowa UMCS / sala Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (Nowy Humanik).

9.12 / poniedziałek

godz. 16:00 – „Ruts” pokaz video spektaklu tanecznego / Kino CK.

godz. 17:00 – „Intermezzo” / Sala Czarna / bezpłatne wejściówki.

godz. 19:00 – Fundacja Inexkult „Koniec półświni” / Sala Widowiskowa / bezpłatne wejściówki.

godz. 20:30 – „Wolność poprzez Chłód” – wernisaż wystawy młodej sztuki białoruskiej /Galeria TrzyMaj/.

10.12 / wtorek

godz. 18:00 – Teatr Wschodni „Bullsh*t” (ul. Lubartowska 30A).

godz. 20:00 – Teatr Fizyczny „InJest” Ki No / Sala Czarna / bezpłatne wejściówki.

11-15.12 / środa-niedziela

godz. 10.00 – Panel Laboratorium – warsztaty performatywno-taneczne / Księgarnia Dosłowna.

11.12 / środa

godz. 17:30 – Laboratorium – pokaz pracy / Sala Czarna.

godz. 19:00 – Teatr Czrevo „Pozory” / Sala Widowiskowa / bezpłatne wejściówki*.

12.12 / czwartek

godz. 15:00 – Lubelski Festiwal Filmowy Cały Rok – Bliski Wschód – pokaz białoruskich filmów krótkometrażowych / Kino CK.

godz. 17:30 – Laboratorium – pokaz pracy / Sala Czarna.

godz. 19:00 – By Teater „Galera” / Sala Widowiskowa / bezpłatne wejściówki*.

13.12 / piątek

godz. 17:30 – Laboratorium – pokaz pracy / Sala prób nr 2.

godz. 19:00 – Nord Ost – czytanie performatywne / Sala Czarna / bezpłatne wejściówki.

godz. 21:00 – WTBSK – koncert Swiety Bień i Siarhieja Nawickiego / Sala Widowiskowa / bezpłatne wejściówki.

14.12 / sobota

godz. 17:30 – Laboratorium – pokaz pracy / Sala prób nr 2.

godz. 19:00 – Wieczór poezji Julii Cimafiejewej z muzyką Pawła Passiniego/ Sala Widowiskowa / bezpłatne wejściówki.

godz. 21:00 – Teatr Emigrant „Kasandra” / Sala Czarna / bezpłatne wejściówki.

15.12 / niedziela

godz. 15:00 – Młodzieżowa Fundacja Banina „Zwierzęca historia” / Sala Czarna / bezpłatne wejściówki.

godz. 18:00 – Gala finałowa laboratorium dramaturgicznego / Sala Widowiskowa / bezpłatne wejściówki.

godz. 20:00 – Projekt „People” – wystawy, instalacje, performance i muzyka / Piwnice CK.