„Rżysko 2” II Przegląd Zamojskiego Humoru

W niedzielę, 14 kwietnia 2024 r., o godz. 16:00, w siedzibie Zamojskiego „GOK-u Wysokie” zobaczymy m.in. takie kabarety jak: „Na Serio” z Lipska i „Taka Potrzeba” z Łapiguza, Seniorska Grupa Teatralno-Kabaretowa „Susełek” z Hubal. Oprócz grup kabaretowych przed publicznością zaprezentują się także soliści, wśród których zobaczymy: Halinę Kierepkę z Sitańca Kolonii oraz Ciocię Helę z Białobrzeg. Lista wykonawców wciąż jest otwarta! Przegląd Humoru Zamojskiego „Rżysko No 2” to impreza otwarta więc każdy może się zgłosić do organizatora ze skeczem lub piosenką kabaretową. Laureaci „Rżyska No 2” będą rekomendowani do udziału w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kabaretowym „Kakolewisko” w Kąkolewnicy (powiat radzyński). Póki co, zapraszamy na kameralny kabareton lokalny „Rżysko No 2” w Wysokiem (Gmina Zamość). Regulamin i Karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej organizatora. Zgłoszenia przyjmuje „Wielki Cenzor” w osobie dyrektora ośrodka (szczegóły w regulaminie na www.gok.gminazamosc.pl).