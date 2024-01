Serbscy punkrockowy – NEOZBLIJNI PESIMISTI – otworzą nowy sezon koncertowy w Radio Lublin

Serbowie w swojej muzyce mieszają etniczne brzmienia z dynamiką ska i energią punk rocka, nie zapominając przy tym o klasykach swojego rodzimego regionu. W ich utworach melodie Gorana Bregovića spotykają się z prostotą punkowego riffu spod znaku Sex Pistols a weselne bałkańskie klimaty miksują się z chóralnymi refrenami UK Subs.

Muzycznie są podobni do: Gogol Bordello, Manu Chao, Dubioza Kolektiv, Kultur Shock, Bohemian Betyars, and Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. Grali na wielu europejskich festiwalach takich jak np (Pol'and'Rock, Basowiszcza, Balkan Square Festival, EXIT, Arsenal Fest, Festival Lent, Nisville Jazz Festival, Lake Fest...).

Bilety 40 zł w przedsprzedaży /50 zł w dniu koncertu/ Dzieci i młodzież pod opieka dorosłych (do 13 roku życia) wchodzą za darmo. Link do bileterii:

https://goout.net/pl/bilety/neozbiljni-pesimisti/fryv/

Bramki zostaną otwarte o godz. 18:00. Początek koncertu o godz. 19:00.