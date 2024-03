Skubas na żywo w Zgrzycie

Na piątkowym koncercie na pewno usłyszymy świetnie przyjęte single: “Co i tak nadejdzie”, “Rdza” oraz “W ogień” a także inne utwory z nowego wydawnictwa. “W ogień” to płyta o odcieniach miłości. Ogień, to symbol ciepła, życia, przetrwania, ale także spalania się, pożądliwości, nietrwałości. Z drugiej strony - ogień wieczny to miłość, która nigdy nie gaśnie.

W swojej twórczości Skubas podróżuje w głąb ludzkich doświadczeń. Jego teksty są pełne emocji. Bez zbędnych metafor dotyka tematów, w których każdy słuchacz może odnaleźć coś z siebie. Wszystko to w akompaniamencie czasem czułych i delikatnych, czasem mrocznych, brudnych, niemal grunge’owych kompozycji. Kiedyś znany głównie na scenie klubowej, szerszej publiczności dał się poznać dzięki wydanemu w 2012 roku autorskiemu albumowi „Wilczełyko”. Dyskografię Artysty uzupełniają albumy “Brzask” (2014 r.) Duch z 2020 roku, oraz właśnie wydana płyta “W ogień”. Początek koncertu o godz. 20.00. Link do biletów podajemy poniżej:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/121558/lublin/skubas/