Spadkobiercy Komedy – zespół EABS w Teatrze Starym

Tradycja, z której czerpie EABS, to m.in. twórczość Krzysztofa Komedy i Sun Ra. EABS od 2012 roku redefiniuje klasyki sprzed kilkudziesięciu lat zderzając je z najnowszymi trendami współczesnej muzyki miejskiej, tworząc zupełnie nową jakość i brzmienie. Wrocławski obóz muzyków zwierał swe szyki podczas legendarnych wydarzeń Electro- Acoustic Beat Sessions w nieistniejącym już klubie Puzzle (2012-2014). Zapis sesji, będący esencją tych spotkań, można dziś usłyszeć na pierwszym – bardzo rzadkim – wydawnictwie EABS „Puzzle Mixtape” wydanym przez Astigmatic Records w 2016 r.

Rok później, po świetnie przyjętym przez publiczność i krytyków debiutanckim krążku EABS „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”, który poświęcono mniej znanej twórczości polskiego pianisty, zespół poszedł za ciosem wydając dwie kolejne płyty winylowe. Czarną, dokumentującą występ na żywo w Katowicach – „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda) Live at Jazz Club Hipnoza” oraz różową, wydaną w brytyjskim labelu 22a Music –„Kraksa / Svantetic”. Wątek komedowski wieńczy tzw. „zielony album”. Zielony album, zdobył wiele pozytywnych recenzji w Polsce i zagranicą.

EABS zagrał w tak prestiżowych salach jak: Studio S1 im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku, w NFM we Wrocławiu czy sali NOSPR w Katowicach. Wystąpił na największych polskich festiwalach: Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, Tauron Nowa Muzyka i OFF Festival w Katowicach, Open'er w Gdyni czy na trasie koncertowej Męskie Granie. Zespół zagrał także na wszystkich najważniejszych festiwalach jazzowych w Polsce: Jazz nad Odrą, Warsaw Summer Jazz Days, Jazz Jamboree, Bielska Zadymka Jazzowa etc. EABS wielokrotnie pojawiał się w Anglii (Londyn, Manchester czy Liverpool), wystąpił na XJAZZ w Berlinie, czy na takich festiwalach showcase’owych jak Eurosonic (Groningen), Enjoy Jazz (Manheim) czy The BuSH Festival (Budapeszt). EABS zagrał też kilka koncertów w Chinach (Xiamen, Guangzhou, Shenzhen).

Kolejny, autorski album pojawił się w połowie 2018 roku. Zespół tym razem skoncentrował się na mitologii słowiańskiej i demonologii polskiej, zapraszając do współpracy brytyjskiego muzyka Tenderloniousa. „Slavic Spirits” to próba kontaktu z duchem bezpowrotnie utraconej kultury Słowian.

W październiku 2019 roku, po ponad 33 latach, światło dzienne ujrzał archiwalny zapis pierwszego lądowania Sun Ra Arkestra w Polsce. Z okazji premiery albumu „Sun Ra Live in Kalisz 1986”, EABS przygotował specjalny koncert związany z tym wydawnictwem. Po lekcjach futuryzmu od Sun Ra, kolektyw przenosi się do roku 2061 kontynuując swoją misję w kosmosie w towarzystwie żywej legendy Jana Ptaszyna Wróblewskiego (płyta EABS pt. „2061”).

Bilety: I-80 zł, II-65 zł, III-50 zł, IV-30 zł do nabycia

https://www.teatrstary.eu/rezerwacja/numerowane.html?id=8045&identyfikator=f87bf0ebb1587e3c952f62f227b12349

Początek koncertu o godzinie 19.00.

Zespół wystąpi w składzie:

Marek Pędziwiatr - instrumenty klawiszowe

Paweł Stachowiak - gitara basowa

Jakub Kurek - trąbka

Olaf Węgier - saksofon tenorowy

Marcin Rak - perkusja