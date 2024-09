Spotkajmy się, pograjmy! jest wspólną inicjatywą polskich Klubów Gier Planszowych. - „W każdy trzeci weekend września chcemy wychodzić w nasze środowiska lokalne, promując gry planszowe jako dobro kultury dostępne dla każdego, a jednocześnie pokazując jak świetnym są one narzędziem do budowania relacji rodzinnych, sąsiedzkich i międzypokoleniowych” – objaśnia Krzysztof Księski, główny organizator wydarzenia. Jest to jest akcja bliźniacza dla inicjatywy niemiecko-austriacko-szwajcarskiej, a od zeszłego roku także belgijskiej inicjatywy pod nazwą „Stadt Land Spielt!”, realizowanej dla osiągnięcia podobnych celów i w podobny sposób. - „W ten sposób włączamy też naszą polską odsłonę planszówkowego hobby w szerszą, międzynarodową perspektywę” – dodaje. Wydarzenie potrwa od 14 do 45 września, w godzinach 12:00 – 19:00 w lubelskim Domu Kultury LSM. Wstęp wolny!