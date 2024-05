Spotkanie autorskie i Turniej Jednego Wiersza w Dosłownej

- „Las Literatury to projekt, którego ideą jest spotkanie doświadczonych autorów z początkującymi twórcami. Odbędzie się 12 spotkań autorskich (m.in. z Jakubem Kornhauserem czy Mariuszem Grzebalskim), których zwieńczeniem będą turnieje literackie. Na zwycięzców turniejów czekają nie tylko atrakcyjne nagrody, ale również publikacja zawierająca zwycięskie teksty. Projekt dostał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” – opowiada Rafał Rutkowski, pomysłodawca. Podczas dzisiejszego wydarzenia odbędzie się ciekawa rozmowa z Przemysławem Owczarkiem oraz Kacprem Bartczakiem. Po spotkaniu nastąpi rozstrzygnięcie turnieju jednego wiersza.

Kacper Bartczak – poeta, tłumacz poezji, autor książek eseistycznych o teorii literatury. Jego „Świat nie scalony” (Biuro Literackie, 2009) otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie”. Jego najnowszy tom poetycki nosi tytuł „Czas kompost” (Biuro Literackie, 2023). Przekładał wybory wierszy Rae Armantrout, Charlesa Bernsteina, Petera Gizzi. Dwukrotny stypendysta Fundacji Fulbrighta, stypendysta Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Wykłada literaturę amerykańską na Uniwersytecie Łódzkim. Z kolei Przemysław Owczarek to poeta, z zawodu antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych, redaktor, animator, muzealnik, wykładowca twórczego pisania. Autor siedmiu książek poetyckich. Laureat Nagrody im. Jacka Bierezina za debiut książkowy. Za poemat prozą „Cyklist” nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za książkę poetycką. Jego wiersze tłumaczono na język angielski, niemiecki, bośniacki i bułgarski.

Początek o godzinie 18:00 w lubelskiej księgarni Dosłowna.