Stand-up w Zgrzycie: Łukasz Kowalski

Komik zaprezentuje się w najnowszym programie „„Święty Łukasz”. Będzie to historia o wychowaniu w katolickiej rodzinie i o tym gdzie to doprowadziło Łukasza. Możecie się domyślać gdzie? Przy okazji zabierze was na wycieczkę do Rzymu, aby spotkać Pana Jana Pawła II. Na scenie będzie mu towarzyszył Paweł Ścierski.

Bilety: 40zł do nabycia https://bkb.pl/112818-61e84