Stand-up w Zgrzycie. Wystąpi Michał Kutek

Druk 3D dla studentów, ale i nie tylko...

Wtorkowy wieczór na Wydziale Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej upłynął pod znakiem druku 3D, a to za sprawą zorganizowanego dla studentów kursu, na którym mogli nabyć wiedzę niezbędną do stworzenia gotowych do druku modeli.