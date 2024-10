Święto kolekcjonerów i fanów muzyki. W niedzielę Lubelska Giełda Płyt

Giełda skierowana jest do wszystkich kolekcjonerów, jak również do fanów muzyki, dla których przygotowano ogromny wybór płyt w różnych gatunkach muzycznych - od rocka, metalu, po jazz, hip-hop i klasykę. Z pewnością będzie to doskonała okazja do znalezienia unikalnych i rzadkich wydań.

Giełda to nie tylko zakupy, to także okazja do spotkania innych pasjonatów winyli i wymiany doświadczeń. Niedzielne spotkanie odbędzie się w godzinach 12:00 – 16:00 w Hali Lubartowskiej przy ul. Lubartowska 77.