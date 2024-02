Święto miłośników zwierząt. W ten weekend rozpoczyna się Zoo Park.

Podczas tegorocznego Zoo Parku będzie okazja do spotkania z egzotycznymi zwierzętami z różnych stron świata. Swoją obecność zapowiedziały następujące gatunki: tenerek - mieszkaniec Madagaskaru; surykatki - małe, ale bardzo towarzyskie drapieżniki z obszarów pustynnych, jeżozwierze - największe gryzonie spośród żyjących gatunków w Afryce, skunksy - zwierzęta o niefortunnej reputacji. Kolejnymi gośćmi będą lemury katta - małpiatki znane z filmów animowanych, które również pochodzą z Madagaskaru oraz tamaryny złotorękie - inteligentne i energiczne małpki z północno-wschodniej Amazonii. Przygotujcie się także na spotkanie z niezwykłymi stworzeniami, które są nieodłącznym symbolem zimy i magii świąt jak np. renifery.

Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych przygotowuje dla Was Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych! Na wystawie będzie można zobaczyć wiele ras kotów uznawanych przez World Cat Federation. Od uroczych kotów brytyjskich krótkowłosych, przez majestatyczne Maine Coon, tajemnicze koty syberyjskie, egzotyczne sfinksy, aż po eleganckie koty syjamskie Będziecie mieli okazję zobaczyć zarówno dorosłe koty, jak i urocze kociaki - to prawdziwa gratka dla każdego miłośnika kotów.

Fani akwarystyki też znajdą coś dla siebie! Zaplanowano przegląd kolorowego świata ryb akwariowych. Wśród atrakcji m.in. piękne dyskowce, gupiki, mieczyki, molinezje, bojowniki, skalary, błazenki. zjawiskowe ryby z Jeziora Tanganika, ryby z Ameryki Południowej, ryby morskie.

Na wybiegu zaprezentuje się kilkadziesiąt psów różnych ras. Oprócz tego na ringu będzie można obejrzeć pokazy obedience - królowej wśród dyscyplin sportowych dla psów polegającej na posłuszeństwie psa podczas wykonywania poleceń, pokazy agility – widowiskowy sport z psimi torami przeszkód. Dodatkowo będzie można wziąć udział w pokazie szkolenia psów obejmującym współpracę przewodnika i psa. To tylko niektóre z zaplanowanych atrakcji.



Kiedy? 17 – 18 lutego br.

Gdzie? Targi Lublin, ul. Dwrocowa 11.00

Godziny: sobota od 10.00 do 18.00, niedziela od 9.00 do 17.00.

BILETY: https://bit.ly/bilety_zoo2024