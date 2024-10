Szalony jak Polak. Wieczór z Michałem Pałubskim

Co będzie w nowym programie? – „Oczywiście same nowości i kilka rozmów z Wami. To Wy będziecie decydowali, co mam powiedzieć w danym momencie” – zapowiada swój występ Michał Pałubski. To artysta, który słynie ze swoich nietuzinkowych żartów oraz wyjątkowego poczucia humoru. Potrafi improwizować, przekazywać emocje i wciągać ludzi w opowiadane na scenie historie. Początek występu o godzinie 18:00. Bilety kupicie TUTAJ