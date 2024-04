Ta jedyna noc w Lublinie...

Kapitalny mecz Bogdanki LUK Lublin w Warszawie, rozstrzygnął dopiero złoty set

W drugim meczu ćwierćfinale play-off Bogdanka LUK Lublin pokonała Projekt Warszawa 3:0. Do wyłonienia półfinalisty konieczny był złoty set, w którym górą byli rywale zwyciężając 15:12 i to oni awansowali do strefy medalowej.