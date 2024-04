Targi motoryzacyjne – Moto Session 2024

Pokazy trialu, stuntu i driftu, specjalni goście, nowości motoryzacyjne, auta luksusowe, klasyki, a do tego ryk silników, zapach benzyny, pisk opon i błysk karoserii – to tylko część atrakcji, które zaplanowano podczas Moto Session 2024.

Ekstremalne pokazy to stały element Moto Session. Drift, stunt, trial – to wszystko zobaczycie na placu zewnętrznym pomiędzy halami. W świat niecodziennej jazdy samochodem widzów zabiorą Was m.in. ekipy Zala Drift Team, Dorminati oraz Mtuning. Widowiskowe wyczyny na motocyklu zobaczycie w wykonaniu Marcina Raka, działającego pod pseudonimem Endurak. Stunt wykona ekipa Stunt Wars Poland we współpracy z Infamous Team. Nie zabraknie ciekawych gości z branży motoryzacyjnej. Wśród nich będą: Michał Jesionowski (M4KGarage) – twórca jednego z największych kanałów motoryzacyjnych na Polskim Youtube - Miłośnicy 4 Kółek; Robert Michalski - twórca i właściciel STRADALE ClassicS, bohater programu „Zawodowi handlarze”, emitowanego w TVN Turbo oraz kanału Stradale Classics na platformie YouTube.

W strefie tuningu znajdziecie kilkadziesiąt aut od prawdziwych pasjonatów, którzy nie zadowalają się standardowymi rozwiązaniami i modyfikując swoje samochody, nadają im niezwykły charakter. Tutaj każdy detal ma znaczenie. To nie tylko kwestia mocy silnika czy osiągów, ale również estetyki, stylu i wyrazistości. Moto Session to przede wszystkim wystawy niespotykanych samochodów i motocykli. Na terenie lubelskiej hali targowej zaparkują oryginalne samochody, których nie zobaczycie na co dzień: Prosche 911, Aston Martin DB11, Nissan GTR, Nissan 350z, Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Aventador, Brabus G63 AMG, Ford Mustang, BMW M4, Bentley Mansory Edition, Corvetta, Chevrolet Camaro.

Jesteście ciekawi, jak pracują profesjonaliści z branży detailingu? Jak w ciągu kilku godzin zwykły samochód zamienia się w prawdziwą perełkę? W specjalnej strefie detailingu i autotuningu czekać na Ciebie będą najlepsi specjaliści. Swoją ofertę zaprezentują producenci narzędzi, środków samochodowych, a także chemii, która wpływa na spektakularny efekt końcowy. Oprócz tego będzie można zobaczyć profesjonalistów w akcji podczas specjalnych pokazów. Nie zabraknie również niezapomnianych wrażeń wizualnych i dźwiękowych, najnowszych trendów w stylistycznych modyfikacjach samochodów, niewiarygodnie mocnych silników, setek decybeli, czyli wszystkiego, co jest związane z car audio & tuning.

20-21 kwietnia 2024

Sobota: godz. 10:00-18:00

Niedziela: godz. 10:00-18:00

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11.

Bilety: https://tobilet.pl/moto-session-2024.html