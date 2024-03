Tatvamasi na żywo w DDK Węglin

Cuneiform Records ma kultowy status wśród fanów rocka progresywnego i awangardowego, będąc jednocześnie kustoszem dokonań słynnej Sceny Canterbury. Tatvamasi bawiąc się konwencjami, improwizując, tworzą własne puzzle inspirując się niewątpliwie wspomnianą Sceną Canterbury. Z Anglikami z Canterbury łączy ich luz, poczucie humoru i absurdu oraz brak zadęcia, z krautrockiem - surowa, podziemna energia i pulsacja, natomiast ze Sceną Downtown awangarda (minimalizm, sonoryzm) i etniczne inspiracje (folkor słowiański, żydowski oraz arabskie skale).

Ten muzyczny misz masz, pozornie szalony i chaotyczny, jest jednocześnie, przemyślany i urzekająco melodyjny. Debiutancki album „Parts of the entirety“ z 2013 roku, narobił sporego zamieszania nie tylko na polskiej scenie muzycznej. Drugą płytę „House of words“ zespół wydał w 2015 roku. Trzeci album to „Dyliżans siedmiu“ wydany w 2016 r. przez Audio Cave, na którym wystąpili Vasco Trilla - kataloński perkusista i Yedo Gibson - brazylijski saksofonista. Czwarty krążek „Amor fati“, który ukazał się w 2017 roku nakładem Obuh Records jest bardzo udanym flirtem z muzyką poważną, oczywiście w progresywno-jazzrockowym wydaniu.

