Teatr ITP zaprasza na spektakl „Szklana menażeria”

To poruszająca opowieść o kruchości człowieka i braku zrozumienia przez najbliższych. Czy uda im się do siebie dotrzeć? "Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu"- doskonale znamy to zdanie. Zapraszamy do świata rodziny Wingfield, gdzie wszyscy są dla siebie obcy. Zwróćmy uwagę na ich wewnętrzne przeżycia i cierpienie.

Teatr ITP został założony z inicjatywy salezjanina, ks. Mariusza Lacha w 2001 roku. Wtedy to ksiądz studiujący na filologii polskiej zaprosił do współpracy studentów zainteresowanych działaniami teatralnymi i razem rozpoczęli pracę warsztatową. Pierwszy występ miał miejsce 25 IV 2001 podczas corocznych KULturaliów.

Opracowanie scenariusza i reżyseria - ks. Mariusz Lach SDB

Scenografia - Ewa Jagiełło, teatr ITP.

Występują - Dominik Borek, Kamila Goś, Ewa Jagiełło, Miłosz Zajączkowski.

Projekt plakatu - Miłosz Zajączkowski

Aby zarezerwować wejściówki należy wysłać zgłoszenie z podaniem tytułu, ilości osób oraz daty spektaklu pod adres: teatritp2001@gmail.com. Następnie skontaktuje się osoba odpowiedzialna za rezerwację. Za wejściówkę nie ma konkretnej opłaty.