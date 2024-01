The Hoods i Noya w Rider’s Pubie

The Hoods (Ostrowiec Świętokrzyski) to zespół założony w 2014 roku przez ojca gitarzystę i jego czteroletniego wówczas syna perkusistę. To, co na początku było tylko niewinną zabawą z czasem przerodziło się w całkiem poważne muzyczne przedsięwzięcie. Inspirują się klasyką muzyki rockowej z lat 90-tych, a w ich autorskich utworach słychać wpływy takich zespołów jak: Nirvana, Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam, Rage Against the Machine, Gorillaz, Guns N’ Roses, Green Day czy Ugly Kid Joe. W 2022 r. wydali swój debiutancki album pt. „Throwback”, na który składa się osiem autorskich utworów będących powrotem do brzmień z czasów świetności MTV, czasów szczytowej popularności hard rocka, grunge’u, punk rocka i rocka alternatywnego.

Noya (Starachowice) to przede wszystkim czwórka przyjaciół, których łączy miłość do melodyjnego rocka. Każdy członek zespołu lubi inne obszary muzyczne, co wpływa na różnorodność brzmienia zespołu. Muzykują od listopada 2018 roku. Nie dawno skończyli prace nad drugim albumem pt. "AyoN", który wydali samodzielnie. Od początku istnienia zagrali ponad 70 koncertów. W 2019 r. wygrali 1 Edycję festiwalu "Rockowe Świętokrzyskie" organizowanego pod patronatem Radia Ostrowiec i Grzegorza Ornette Stępnia.

Bramki zostaną otwarte o 18.30. Początek o 19.30. WJAZD: 20 zł.