The O'Reillys and the Paddyhats w Radio Lublin

Skoczne brzmienia, mocarne gitary i wspólna pasja do głośnych imprez to składniki, które niejednokrotnie doprowadzały żądnych bisu fanów do ekstazy! Zespół The O'Reillys and the Paddyhats jest współczesnym przykładem tego, jak oryginalny efekt można osiągnąć poprzez łączenie brzmień różnych instrumentów, takich jak: gitara elektryczna, skrzypce oraz akordeon.

Supportem będzie The Rumpled. The Rumpled to zespół, który zyskał popularność dzięki swojej wyjątkowej mieszance folkowych i celtyckich brzmień. Grupa powstała we Włoszech i jest znana z energicznych występów na żywo, które często łączą tradycyjną muzykę irlandzką, szkocką i bretońską z nowoczesnymi elementami rocka i punka.

Bilety dostępne na:

https://www.bilety24.pl/.../1461-the-o-reillys-and-the...

https://www.ebilet.pl/.../the-oreillys-and-the-paddyhats oraz jako bilety kolekcjonerskie na:

https://bit.ly/TheOReillysandthePaddyhats

Początek koncertu o godzinie 19.00.