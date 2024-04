TSA – MNKWL w Lublinie

W latach 80-tych ubiegłego wielu byli niekwestionowanym muzycznym i scenicznym wzorem dla setek rodzimych zespołów, grających ciężką odmianę rocka. TSA rządziło na krajowych scenach i festiwalach. Ich koncerty w klasycznym składzie (Marek Kapłon - dr, Stefan Machel - g, Janusz Niekrasz - b, Andrzej Nowak - g i Marek Piekarczyk - v) przyciągały tłumy fanów. Do kanonu polskiej muzyki rockowej weszły płyty: "Live" (1983), "TSA" (1983), a szczególności "Heavy Metal World" (1984). Z tamtego okresu pochodzą największe przeboje grupy: "Chodzą ludzie", "Mass Media", "51", "Bez podtekstów", "Trzy zapałki", "Ty On Ja", "Kocica", "Maratończyk", czy "Heavy Metal Świat". Początek lat 90 to najczarniejszy okres w historii zespołu. Konflikt pomiędzy muzykami doprowadził do tego, że równolegle działały dwie grupy o nazwie TSA: TSA – Nowaka i Piekarczyka oraz TSA Evolution – Machela i Niekrasza.

TSA powróciło na scenę na przełomie wieku w klasycznym składzie. Zespół wydał znakomicie przyjętą płytę "Proceder" (2004). Niestety sielanka nie trwała długo. W kolejnych latach zespół popadał w coraz większy marazm twórczy i coraz ostrzejszy konflikt na linii Piekarczyk-Nowak. Doprowadziło to w 2018 roku do odejścia z zespołu Marka Piekarczyka, a nowym wokalistą TSA został Damian Michalski.

TSA MNK - Wobec braku chęci kontynuowania kariery w TSA przez Stefana Machela i Andrzeja Nowaka, grupa wznowiła działalność w 2019 roku, z nowymi gitarzystami: Piotrem Lekkim i Maciejem Westerem pod zmodyfikowaną nazwą TSA MNKWL (Michalski Niekrasz Kapłon Wester Lekki). Od tego czasu zagrała w całej Polsce - na dużych, plenerowych imprezach, jak i w małych klubach, zyskując coraz większą popularność i odbudowując pozycję zapomnianej już marki TSA. Po blisko dwudziestu latach (lipiec 2023 r.) przerwy wydali nowy materiał. Wydawnictwo pt. "Niezwyciężony" zawiera dziesięć utworów. Płyta została ciepło przyjęta. Po premierze płyty zespół ruszył z koncertami. Zespół nic nie stracił ze swojej mocy i energii, grając to z czego jest znany najbardziej czyli klasyczny hard&heavy.