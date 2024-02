Urodzinowy kac Vegas

0 A A

Helium Club obchodziło 9 urodziny. Świętowanie rozpoczęto już w piątek. Rozkręcono klubową noc na całego, a wszystko to w stylu najbardziej kultowego filmu imprezowego - Kac Vegas! Zapraszamy Was do obejrzenia zdjęć z tej szalonej imprezy.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować