Urodzinowy koncert Dżemu w Lublinie!

Niewiele jest w historii polskiego rocka zespołów, o których można powiedzieć, że są kultowe. Na pewno jednym z nich jest Dżem. Byli pierwszym odkryciem Jarocina. Występowali na jednej scenie z: The Rolling Stones, E. Claptonem, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, AC/DC, a ich utwory wykonuje m.in. Metallica. Przez ten czas wydali ponad 30 płyt studyjnych i koncertowych, z których wiele uzyskało status złotych, platynowych i wielokrotnie platynowych. Niektóre z nich: „Cegła”, „Absolutely Live”, „Najemnik” czy „Detox” uznawane są za najważniejsze płyty w historii polskiego rocka. To właśnie z „Cegły” pochodzą nieśmiertelne klasyki: „Jesiony”, „Czerwony jak cegła”, „Whisky”.

Zespół przetrwał pomimo tragedii, które boleśnie doświadczyły grupę. Legendarny i charyzmatyczny wokalista Ryszard Riedel odszedł do największej orkiestry świata w 1994 roku. Z kolei inny filar zespołu – Paweł Berger zginął w wypadku samochodowym. Na przełomie roku zespół poinformował o zmianie wokalisty. Od 6 kwietnia 2024r. do zespołu DŻEM jako nowy wokalista dołączy Sebastian Riedel, który zastąpi na tym stanowisku Macieja Balcara.

Koncerty urodzinowe Dżemu mają swoją tradycję i mają swoje prawa. Są gospodarze - jubilaci, są goście specjalni na scenie (Ci, z którymi zespół regularnie występował przed laty, ale też Ci, z którymi gra ten jeden jedyny raz), jest oryginalna scenografia, jest przekrój repertuaru od samych początków po ostatni czas - wśród nich przeboje grane przez zespół na co dzień i utwory grane od święta. Lubelski koncert odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o godzinie 18.00.

