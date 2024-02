Walentynki z Lubelską Federacją Bardów

Święto miłośników zwierząt. W ten weekend rozpoczyna się Zoo Park.

Lemury katta, kangur walabia, małpki tamaryny, jeżozwierze, skunksy, surykatki, warany, węże i pająki, rasowe koty i psy. Do tego wiele gatunków drobiu ozdobnego, gołębi, gryzoni, owadów i stworzeń wodnych. To wszystko do zobaczenia na tegorocznej Lubelskiej Wystawie i Targach Zoologicznych Zoo Park, która odbędzie się w najbliższy weekend 17-18 lutego w Targach Lublin.