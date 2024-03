0 A A

Dzień Kobiet w Pięknej Pszczole to impreza szczególna. Tej nocy rządziły wysokie obcasy i czerwone szminki. Parkiet do czerwoności rozgrzał DJN grając największe hity, specjalnie dla Pań. Zobaczcie, jak imprezował Lublin. Zapraszamy do oglądania naszej fotogalerii.

