Weekend w lubelskich klubach

EL CUBANO:

PIĄTEK (5 stycznia) – New Year Old Me

Pierwszy melanż w 2024! Impreza wiecznie trwa...

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (6 stycznia) – Havana New Year Afterparty

Jedyne takie miejsce na imprezowej mapie Lublina. Tutaj usłyszycie największe hity muzyki latynoamerykańskiej. Zapowiada się balet do rana!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po 23.00 wejście za 30 zł.



HELIUM CLUB



SOBOTA (6 stycznia) – Trzech Króli

3 króku: MYORS x MATTHEO DA FUNK x BERY! To oni zadbają o najlepsze wibracje na parkiecie tego wieczoru! Najlepsza ekipa, wyselekcjonowane napoje i imprezka do rana!

DO 23:00 WEJŚCIE FREE! Po 23:00 wejście - 30 zł



RZUT BERETEM



PIĄTEK (5 stycznia) – Noworoczny dancing

Zapraszamy Was na noworoczny dancing! Rezydenci i obsługa klubu zadbają o imprezę do rana a barmani o zaspokojenie Waszego pragnienia.

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (6 stycznia) – Król w Berecie

W sobotę rządzić będzie Danny! A wobec tego szykuje się gruba imprezka. Czeka Was melanż do rana i iście królewska impreza!

Ceny Biletów:

START 22:00. DO 23:00 WEJSCIE FREE. PO 23:00 - 30 ZŁ



SERCE

SOBOTA (6 stycznia) – Królowie melanżu.

Królowie Melanżu zapraszają na imprezę! Panowie wiedzą jak się tańczy, wiedzą jak się bawi. Za sterami Dj Paulsen.

START: 22:00. Do 23.00 lista FB wchodzi za darmo. Po 23.00: 20 PLN.



KLUB 30

PIĄTEK (5 stycznia) – Sylwestrowa poprawka: Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



SOBOTA (6 stycznia) – Trzej Królowie: Johnny Saxo

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (5 stycznia) – Sweet RnB

Stare dobre R&B w starym dobrym Ostro. Mocny zawodnik Logan przeniesie Nas w klimat muzyki R&B, a równie mocna ekipa barowa zadba o odpowiednie napoje.

START o 20.00

Wjazd jak zawsze free



SOBOTA (6 stycznia) – Ostra sobota

Przed nami Ostra Sobota ,za djką stanie Django! Dużo fajnej muzyki - jak zawsze.

Start o 21.00.

DOM KULTURY



PIĄTEK (5 stycznia) – Bo jak nie my to kto – Polskie nagrania całą noc!

Od Krawczyka do Podsiadło, od Maryli do Reni Jusis, od Kalibra do Bedoesa, wszystko co dobre w Polskiej muzyce całą noc w DK!

Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 30 zł.

Start o 22.00.



SOBOTA (6 stycznia) – Show me your love

Klasyki parkietów lat 90 i 2000. Zatańczycie do numerów Robin S, Armanda Van Heldena, Stardust, Daft Punk, DJ Tonka, Timbalanda, Neptunes, Fatboy Slim, Michael Gray'a, Groove Armada, czy Modjo.

Lista FB do 23.00 wchodzi za free. Po 23.00 wejściówka 30 zł.

Start o 22.00.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (5 stycznia) – Piątkowe Karaoke

Pierwsze Kazikowe KARAOKE w Nowym Roku! Nie może Was zabraknąć. I pamiętajcie, że śpiewać każdy może.

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (6 stycznia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to stały punkt programu klubu. Każda sobota to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart i piłkarzyki.

Start o 20:00. Wstęp Wolny!