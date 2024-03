Weekend w Zgrzycie

15 marca (piątek)

Skubas powraca z najnowszym studyjnym albumem pt. “W ogień”. Dlatego w najbliższy piątek (15 marca) w lubelskiej Fabryce Kultury Zgrzyt odbędzie się koncert premierowy wspomnianej płyty.

Na pewno usłyszymy świetnie przyjęte single: “Co i tak nadejdzie”, “Rdza” oraz “W ogień” a także inne utwory z nowego wydawnictwa. “W ogień” to płyta o odcieniach miłości. Ogień, to symbol ciepła, życia, przetrwania, ale także spalania się, pożądliwości, nietrwałości. Z drugiej strony - ogień wieczny to miłość, która nigdy nie gaśnie.

Początek koncertu o godz. 20.00. Link do biletów podajemy poniżej:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/121558/lublin/skubas/



16 marca (sobota)

Poparzeni Kawą Trzy

Zespół obchodzi pierwszą 18 w życiu. Zagrali setki koncertów. Stworzyli kilkanaście przebojów. Ich nagrania są prezentowane z powodzeniem w mediach. Co najważniejsze, przy ich piosenkach ludzie się bawią, kochają i odczuwają przyjemność.

Początek koncertu o godzinie 19.00. Bilety : https://kbq.pl/105452



17 marca (niedziela)

Daria ze Śląska, która znalazła się w czołówce wielu ubiegłorocznych podsumowaniach muzycznych po raz pierwszy w karierze odwiedzi Lublin. Artystka zaprezentuje utwory z pierwszej płyty “Daria ze Śląska tu była” oraz nowe numery. Wydana wiosną ubiegłego roku debiutancka płyta Darii to przede wszystkim mocne i bezpośrednie teksty oraz brzmieniowa różnorodność: od ambitnego popu po alternatywę. Za singiel „Gambino” była nominowana do nagrody Bursztynowego Słowika, otrzymała też prestiżową Nagrodę im. Grzegorza Ciechowskiego i jest nominowana do Nagrody im. Kazimierza Kutza 2024. Na wiosnę planowana jest premiera minialbumu Darii ze Śląska, która ukaże się nakładem wytwórni Jazzboy.

Początek koncertu o 19.00. Bilety do kupienia na:

https://www.biletomat.pl/bilety/daria-ze-slaska-lublin-17412/?fbclid=IwAR1uGtTYElKaAqm8USDNc9EzxgkYSsu-A7pnUthQpXjIYvv-QpBtPKtnl2M