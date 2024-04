Wieczór z muzyką Led Zeppelin w Zgrzycie

Zeppelinians powstał – jak nie trudno się domyśleć – z miłości do muzyki Led Zeppelin. To czterech wyborowych instrumentalistów oraz ciekawy wokalista, którym jest Maksymilian Kwapień (finalista 9 edycji The Voice of Poland). Mają na koncie występy w Polsce, jak i za granicą. Działalność zespołu została dostrzeżona m.in. przez jednego z najbardziej znanych i rozpoznawanych dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia, Piotra Kaczkowskiego, za sprawą którego można było ich usłyszeć na antenie Radiowej Trójki oraz Radia 3/5/7. Zespół gościł również kilkakrotnie na antenie Polskiego Radia Gdańsk oraz w innych rozgłośniach radiowych. Koncerty Zepplinians to ponad dwugodzinne, pełne pasji i niesamowitej energii przedstawienie. Jeśli jesteś fanem Zeppelinów nie możesz tego przegapić. Początek o godzinie 20:00. Bilety dostępne w salonach EMPIK, salonach muzycznych RIFF oraz na popularnych platformach biletowych.