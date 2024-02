Wiedeńska lekkość, argentyński temperament – koncert Cuore Piano Trio

0 A A

(fot. autor: Grzesiek Mart. Cuore Piano Trio)

Cuore Piano Trio to jedyny w historii polski zespół kameralny z własnym cyklem koncertów w prestiżowej Musikverein w Wiedniu. 23 stycznia odbyła się międzynarodowa premiera ich albumu „Never twice the same”. Utwory z najnowszej płyty będziemy mogli usłyszeć podczas koncertu, który odbędzie się 6 lutego w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

