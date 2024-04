Włoscy punkowcy z Talco wystąpią w Radio Lublin

0 A A

(fot. Radio Lublin)

Talco to jedna z ciekawszych załóg na włoskiej scenie punkowej. Swoją muzykę określają mianem Combat Ska Folk Punk. Jest to połączenie wpływów The Clash z włoskim folkiem spod znaku Manu Chao.

